İçten gelen güzellik: Magellan®

İstanbul’un merkezi Şişli’de 5 bin m2 genişliğindeki kliniği ile medikal estetik ve plastik cerrahi alanında A+ hizmet sunan Doku Clinic, 400 sağlık çalışanı ve 20’ye yakın uzman doktoru ile kalıplaşmış metotların dışına çıkarak ulusal ve uluslararası sağlık standartları doğrultusunda farklı çözüm önerilerini dünyanın dört bir yanından gelen hastaları ile buluşturuyor.

En son teknolojiyi etik değerler çerçevesinde kullanan Doku Clinic, hastalarına en doğru ve en doğal çözümleri sunarak; saç ekimi, cilt gençleştirme, bölgesel incelme, lazer tedavileri, dolgu uygulamaları ve plastik cerrahi alanlarında başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiriyor

Doku Clinic’in sunduğu en yeni hizmetlerden biri de cilt yaşlanmasına karşı mücadelede en etkili çözümlerden biri olan Magellan® Vampir tedavisidir. Adını ünlü kaşif Ferdinand Magellan'ın Pasifik Okyanusu’nu keşfetmesinden ilhamla hücrelerin gücünün bu sistemle keşfedilmesinden alan FDA onaylı bu tedavi, kişinin kendi kanından elde edilen kök hücreler ve trombosit büyüme faktörlerinin benzersiz bir yoğunlukta konsantre edilmesiyle uygulanan çok özel bir yüksek teknoloji uygulamasıdır.

Magellan® Vampir Tedavisi Nedir?

Magellan® Vampir Tedavisi cilt yaşlanmasına karşı mücadelede en yeni ve en etkili çözümlerden biridir. FDA onaylı bu eşsiz tedavi, cildi en doğal şekilde gençleştirmek için kandaki aktive edilmiş trombositlerin ürettiği büyüme faktörlerini kullanır. Magellan® Vampir Tedavisini diğer PRP işlemlerinden ayıran en önemli özelliği; hastanın kendi kanının 50 ml oranında alınarak kapalı, steril sistemde bekletildikten sonra elde edilen yüksek yoğunluktaki PRP* kişisel ihtiyaca göre kişiye özel olarak ayarlanır.

*PRP (Platelet Rich Plasma/Trombositten Zengin Plazma), kanın spesifik bir tedavisi sonrasında elde edilen ve plazma tedavisinin temelini oluşturan, trombosit bakımından zengin bir maddedir. Bunlar, hasarlı dokuların onarılmasından ve kök hücrelerin aktive edilmesinden sorumlu, rejeneratif ve rekonstrüktif özelliklere sahip proteinlerdir. Yüksek konsantrasyonda bulunup belirli bir bölgeye verildiğinde kolajen üretimine neden olurlar ve dolayısıyla o bölgeyi yeniler, yeniden yapılandırır veya iyileştirirler.

Magellan® Vampir Uygulaması ile Hangi Sorunlar Tedavi Edilebilir

FDA onaylı Magellan® Vampir Tedavisinin yeniliği, diğer geleneksel otolog mezoterapi yöntemlerine göre büyüme faktörleri açısından %85'e kadar daha zengin plazma elde etmemize olanak sağlamasıdır.

Vücudunuzda sıkılışma ve rejuvenasyon istediğiniz tüm bölgelerde uygulanabilir.

Tedaviden hemen sonraki sonuçlar:

• Kırışıklıkları yumuşatma,

• Boyun ve yüz sıkılaştırma,

• Cilt dokusunun iyileştirilmesi,

• Renk bozukluklarının ve cilt pigmentlerinin düzeltilmesi,

• Yanıklardan, travmadan ve hatta sivilcelerden kaynaklanan yara izlerinin iyileşmesi,

• Çatlak izlerinin ortadan kaldırılması.

Emsculpt NEO nedir?

Emsculpt NEO, son teknoloji kullanılarak geliştirilmiş bir non-invaziv vücut şekillendirme tedavisi yöntemidir. Bu yöntem emsculpt elektromanyetik enerji ve radyofrekans enerjisi kullanarak kas dokusunu uyarır ve yağ dokusunu ısıtarak iki etkili yöntemi aynı cihazda bir arada sunar. Bu sayede, kas yapısını güçlendirmek ve yağ kaybını hızlandırmak mümkün olur.

Emsculpt Neo ne işe yarar?

Kas Güçlendirme: Elektromanyetik enerji, hedeflenen kas gruplarını sürekli ve yoğun bir şekilde kasarak ve gevşeterek çalıştırır. Bu, spor salonunda yapılan egzersizlerle aynı şekilde çalışır ve kasları güçlendirir.

Yağ Azaltma: Yağ hücreleri radyofrekans enerjisi tarafından ısıtılır ve bu da hücrelerin parçalanmasını kolaylaştırır. Sonuç olarak, tedavi edilen bölgede yağ miktarı önemli ölçüde azalır.

Vücut Şekillendirme: Emsculpt NEO, kas güçlenmesi ve yağ azaltma ile daha sıkı, tonlu ve

şekilli bir vücut silueti sağlar.

Emsculpt NEO iyileşme süresi nedir?

Emsculpt NEO tedavisi, non-invaziv olduğu için genellikle uzun bir iyileşme süresi gerektirmez. Tedavi sonrası, yoğun egzersizden sonra kas ağrısı veya sızı olabilir. Bununla birlikte, bu doğal bir reaksiyondur ve tedavi kısa sürede geçer. Tedavi tamamlandıktan sonra hastalar günlük aktivitelerine veya işlerine hemen dönebilirler. Bu tedavi için özel bir takip veya bakım gerekmez; ancak, en iyi sonuçları elde etmek için önerilen seanslara uymak önemlidir.

Sonuç olarak, Emsculpt NEO, cerrahi olmayan bir yöntemle kas tonusunu artırmak ve vücutlarını şekillendirmek isteyen kişiler için ideal bir seçimdir. Bununla birlikte, en iyi sonuçları elde etmek için doğru hastaların seçilmesi ve doğru tedavi uygulanması uzman bir dermatolog veya estetik uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Coolsculpting nedir?

CoolSculpting, kriyolipoliz olarak adlandırılan bir teknolojiyi temel alarak geliştirilmiş olan bir non-invaziv yağ azaltma yöntemidir. FDA (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından onaylanmış bir tedavi olarak coolsculpting ile vücutta istenmeyen yağ hücrelerini dondurarak etkisiz hale getirir. Bu yöntem, cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan, özellikle belirli bölgelerde sürekli yağ birikimini azaltma amacı taşır.

Coolsculpting ne işe yarar?

Coolsculpting, vücut şekillendirmede kullanılan bir tekniktir ve aşağıdaki faydaları sağlar:

İnatçı Yağların Azaltılması: Karın, bel, sırt, bacaklar ve kollar gibi bölgelerde bulunan ve egzersiz ve diyetle eritilmesi zor olan yağ birikimlerini hedef alır

Non-invaziv Tedavi: CoolSculpting, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir prosedürdür, bu nedenle ameliyat veya uzun iyileşme sürelerine ihtiyaç duymaz.

Kalıcı Sonuçlar: Tedavi edilen bölgelerdeki yağ hücreleri dondurulduktan sonra vücut doğal olarak bu hücreleri atar, bu nedenle elde edilen sonuçlar genellikle kalıcıdır.

Coolsculpting nasıl yapılır?

CoolSculpting tedavisine başlamadan önce, hastanın vücut hedeflerine uygun bir plan oluşturmak için bir estetik uzmanına danışmak önemlidir.

Tedavi edilecek bölgeye özel bir jel ped uygulanır.

Jel pedin üzerine coolsculpting cihazı yerleştirilir. Bu araç, yağ dokusunu hedef alarak bölgeyi soğutur. Bu soğutma yöntemi, yağ hücrelerinin soğumasını sağlar.

Tedavi tamamlandıktan sonra cihaz çıkarılacaktır. Tedavi sırasında uzman, bölgeye hafif bir masaj yaparak kan akışını artırır. Dondurulmuş yağ hücrelerinin parçalanmasını kolaylaştırmak için masaj da faydalıdır.

Vücut tedavi sonrası dondurulmuş yağ hücrelerini doğal olarak atar. Sonuçlar genellikle birkaç hafta içinde ortaya çıkmaya başlar ve coolsculpting ile en net sonuçlar birkaç ay içinde elde edilebilir.

Coolsculpting, cerrahi olmayan bir yöntem olarak aşırı yağlardan kurtulmak isteyen kişiler için seçenek olabilir. Bununla birlikte, en iyi sonuçlar için tedavi uzman bir dermatolog veya estetik uzmanı tarafından uygulanmalıdır.