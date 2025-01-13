İçtiği içkinin şişesini molotof yapıp dükkana attı. Gelen mesajla bu kararı aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya'da, “Bana burada kötü davranıyorlar” diye mesaj atan kız arkadaşının patronuna kızan bir kişi, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra içki şişesi ile molotofkokteyli hazırlayarak iş yerine attı. Saldırıda dükkan yanmazken yakalanan genç, "Bir daha olsa yine yaparım” dedi.

Molotoflu saldırı Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İş yerinde ekiplerin incelemesi sonrası molotofkokteyli yanıcı madde atıldığı tespit edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 2 şahsın iş yeri önünde bir süre dolaştıktan sonra hazırladıkları molotofkokteylini attıklarını belirledi.

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"PİŞMAN DEĞİLİM"

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu şahısların 19 yaşındaki Cem T. ile arkadaşı 23 yaşındaki Muammer K. olduğu belirlendi. Şahısların Karatay ilçesinde bulunduğu adrese baskın yapan ekipler, molotofkokteyli atan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen şüphelilerden Cem T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘neden yaptın' sorusuna “Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım” diye cevap vermesi ise pes dedirtti.

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İfadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan Cem T.'nin ilk ifadesinde, “E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde ‘bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım" dedi.

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Cem T., "Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık” dediği öğrenildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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