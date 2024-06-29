İçtiği limonataya kesilen servis ücreti dudak uçuklattı

Kaynak: Haber Merkezi
İçtiği limonataya kesilen servis ücreti dudak uçuklattı

Bir sosyal medya kullanıcısı, Üsküdar'da gittiği bir AVM'de oturduğu kafede içeceğinin fişini paylaştı. Fişte kesilen servis ücreti, diğer kullanıcılar tarafın 'zorbalık' olarak nitelendirildi.

Üsküdar'da AVM'ye giden bir vatandaş, Godiva isimli kafede limonata siparişi verdi. Kafeden çıkmadan önce hesabı ödeyen vatandaş, kendisine kesilen yüzde 10'luk servis ücreti karşısında şok oldu. Vatandaş, 600 TL'lik limonatadan 60 TL servis ücreti alındığını fark etti.

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Bu uçuk fiyatın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan vatandaş, diğer sosyal medya kullanıcılarının da desteğini aldı. Yorumlar; "Servis ücretinin mantığı nedir", "%10 servis ücreti tamamen zorbalıktır", "Servis ücreti saçma", "Servis ücreti ne ya uydurmuşlar yine" şeklinde yer aldı.

KONUYA İLİŞKİN UYARI, TÜKETİCİ KONFEDERASYONU'NDAN GELMİŞTİ

Son dönemde restoran ve kafe zincirlerinin, müşterilerden kuver ücretine ek olarak servis bedeli talep etmeye başlaması, tüketici hakları açısından önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Tüketiciler, genellikle bahşiş olarak verilen ekstra ödemelerin, artık faturalara resmi bir ücret olarak yansıtılmasına sosyal medya üzerinden paylaştıkları hesap özetleriyle tepki gösteriyorlar. Bu durum, Tüketici Hakları Federasyonu'nun da dikkatini çekti ve federasyonun hukuk komisyonu başkan yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu uygulamanın yasal olmadığını ve vatandaşların bu ücreti ödemek zorunda olmadıklarını belirtti.

Ayrıca, ödeme yapmak zorunda bırakılan tüketicilere, şikayet haklarını kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Saraçlı, bu tür uygulamaları sürdüren işletmelerin, yakında yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemelerle ticari faaliyetlerinden men edilebilecekleri konusunda uyarılarda bulunarak, tüketicilerin haklarını koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

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