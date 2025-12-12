Uzun yıllardır "güvenli" ve "temiz" su tüketiminin sembolü olarak görülen şişelenmiş sular, son dönemde yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte büyük bir tartışmanın odağı haline geldi.

New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) araştırmacıları tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir inceleme, dünya genelinde şişelenmiş suların büyük bir çoğunluğunda mikroplastik parçacıklar bulunduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, şişelenmiş sudaki plastik parçacıkların sayısının, musluk suyuna kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

UZMANLARDAN KAYGILANDIRAN AÇIKLAMALAR

Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan çevre sağlığı ve toksikoloji uzmanları, endişelerini dile getirdi.

Columbia Üniversitesi Çevre Sağlığı Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. John E. Smith, araştırmaların sonuçlarını değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şişelenmiş suların içindeki mikroplastikler, suyun şişelenme ve depolama süreçlerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu parçacıkların insan vücuduna ne kadar karıştığı ve uzun vadede ne gibi etkileri olduğu henüz tam olarak bilinmiyor olsa da, bu durum göz ardı edilebilecek bir risk teşkil etmiyor."

Ayrıca, şişelerin hammaddesi olan polietilen teraftalat (PET) gibi plastiklerden suya sızma ihtimali olan kimyasal bileşenler de ayrı bir risk unsuru olarak öne çıktı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Biyokimya ve Moleküler Farmakoloji alanında uzman Dr. Jane K. Miller, özellikle şişeler güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında kimyasal salınımın arttığını belirtti:

"Bisfenol A (BPA) veya ftalatlar gibi endokrin bozucuların suya geçme ihtimali, özellikle sıcak iklimlerde depolanan ürünler için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu tür kimyasalların hormonal sistem üzerinde potansiyel olumsuz etkileri olduğuna dair güçlü bilimsel kanıtlar bulunmaktadır."

MİKROPLASTİKLER VE NANOPLASTİKLER

Bilim insanlarının son çalışmaları, yalnızca mikroplastikleri değil, aynı zamanda nanoplastikleri de (mikroplastiklerden çok daha küçük) mercek altına aldı. Bu daha küçük parçacıkların, bağırsak bariyerini aşarak kan dolaşımına ve hatta organlara ulaşma potansiyelinin olduğu düşünülüyor.

Çin'deki Nanjing Üniversitesi'nden Dr. Huaiyu Pan ve ekibi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, nanoplastiklerin hücre zarı üzerindeki etkilerini inceledi ve bu küçük parçacıkların hücre işleyişini bozabileceğine dair işaretler buldu.

Dr. Pan, bu durumun, şişelenmiş su tüketimi konusunda küresel çapta bir yeniden değerlendirme gerektirdiğini ifade etti.

Şişelenmiş su tüketiminin yaygınlığı göz önüne alındığında, mikroplastik ve kimyasal sızıntı risklerine karşı daha sıkı düzenlemeler ve alternatif ambalaj çözümlerinin hızla devreye alınması gerektiği, uluslararası uzmanlar tarafından şiddetle ifade edildi.