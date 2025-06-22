İda Madra’nın UNESCO yolculuğu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İda Madra Jeoparkı Birlik Başkanı Ahmet Akın, İda Madra Jeoparkı yetkililerini makamında ağırladı. Görüşmede, jeoparkın UNESCO süreciyle ilgili 2025’in ilk yarısında yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler masaya yatırıldı.

İda Madra Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe, Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Soykan ve İda Madra Jeoparkı Birlik Müdürü Koray Karabulut, İda Madra Jeoparkı Birlik Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ziyaret etti.

Görüşmede İda Madra Jeoparkı’nın UNESCO süreciyle ilgili 2025’in ilk yarısında yürütülen çalışmalar ele alındı. UNESCO başvuru süreciyle ilgili devam eden ve 2025 yılında yapılması planlanan tüm çalışmalarla yetkililer tarafından Başkan Akın’a sunuldu.

AKIN’DAN KARARLILIK MESAJI

İda Madra Jeoparkı’nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı’na dahil edilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getiren Akın, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu başta olmak üzere UNESCO nezdindeki diğer Jeoparklar ile iş birliği konusunda Büyükşehir Belediyesi ve birlik üyesi belediye başkanları ile birlikte İda Madra Jeoparkı sürecine desteğe her zaman hazır olduklarını vurguladı.