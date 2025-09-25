İddia beklenen oranları açıkladı! Galatasaray Alanyaspor'a karşı mutlak favori

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lig lideri Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. İddia, bu maçın oranlarını açıklarken, sarı-kırmızılıları favori gösterdi.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık süreçte çıktığı tüm maçları kazanarak 18 puanla zirvede bulunan Galatasaray, yarın (cuma) Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu maçın iddia oranları da belli oldu.

Ev sahibi ekibin galibiyetine 6.69 oran verilirken, beraberliğe verilen oran ise 4.77 olarak açıklandı. Galatasaray'ın oranı 1.27 olarak gösterildi.

