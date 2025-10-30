Türk futbolunda bahis skandalının yankıları sürerken yürütülen soruşturma hakemlerle sınırlı kalmıyor.

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; TFF’de tam 27 temsilcinin bahis oynadığına yönelik tespit yapıldığına dair ciddi iddialar var. Hatta bu isimlerden birinin ise hafta sonu oynanacak önemli maçlardan birine atandığı belirtiliyor.

İDDİA: İKİ DERBİ MAÇTAN BİRİNE BAHİSÇİ GÖZLEMCİ ATANDI

Süper Lig'de 11. hafta Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri olmak iki dev maça sahne olacak. Söz konusu bahis skandalına bulaşan gözlemcinin bu iki maçtan birinde görev aldığı düşünülüyor.

Hafta sonu oynanacak iki kritik maç öncesi bahis skandalına ilişkin ortaya atılan yeni iddia, futbolseverlerin heyecanını gölgeliyor.