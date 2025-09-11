İddia Fenerbahçe'yi Trabzonspor'a karşı ağır favori gösterdi!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının iddia oranları açıklandı. Açıklanan oranlara göre ev sahibi Fenerbahçe, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor.

Sarı-lacivertlilere 1.32 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 4.43 oranla değerlendirildi. Bordo-mavililerin galibiyetine ise 6.27 oran verildi.

