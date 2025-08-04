İddia Feyenoord karşısında Fenerbahçe'ye şans vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu'nda oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının iddia oranları açıklandı. Açıklanan oranlara göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor.

Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.96 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.50 oranla değerlendirildi.



Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.88 oran belirlendi.

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