İddia Feyenoord karşısında Fenerbahçe'ye şans vermedi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İddia Feyenoord karşısında Fenerbahçe'ye şans vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda devi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. İddia bu maçın oranlarını açıklarken favori olarak Feyenoord'u gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu'nda oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe maçının iddia oranları açıklandı. Açıklanan oranlara göre ev sahibi Feyenoord, karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor.

Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.96 oran verilirken, mücadelede beraberlik ihtimali 3.50 oranla değerlendirildi.

Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.88 oran belirlendi.

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