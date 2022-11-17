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Kuzey Kore yine yaptı yapacağını füze fırlattı suları ısıttı

İddia Seul'den geldi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze atışı yaptığını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 09:21
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İddia Seul'den geldi. Kuzey Kore yine yaptı yapacağını füze fırlattı

Kuzey Kore yine yaptı yapacağını füze fırlattı suları ısıttı
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Fırlattıkları balistik füzelerle gündeme gelen Kuzey Kore yine yaptı yapacağını balistik füze fırlattı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey'in fırlatma işlemini 10.48'de doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden gerçekleştirdiği bilgisi verildi.
İlgili açıklamada, ABD ile yakın koordinasyon içinde askeri hazırlık yapılırken Kuzey Kore'ye yönelik gözlemin artırıldığı vurgulandı.


Söz konusu fırlatma, Kuzey Kore'nin son 8 gün içinde yaptığı ilk balistik füze denemesi olarak kayda geçti. 
Kuzey Kore, daha önce, testlerden bazılarının Güney Kore ve ABD hedeflerine yönelik nükleer saldırı simülasyonları olduğunu bildirmişti.

 

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