İddia Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını açıkladı! Son şampiyon ağır favori

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İddia Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını açıkladı! Son şampiyon ağır favori

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yarın oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile başlayacak. İddia, Süper Lig şampiyonluğu için oranları belirlerken, favori olarak son şampiyon Galatasaray gösterildi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi şampiyonluk oranları belli oldu. Açıklanan oranlara göre son şampiyon Galatasaray, yeni sezona da favori olarak giriyor.

SÜPER LİG'İN FAVORİSİ GALATASARAY

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da zirvenin en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.60 olarak açıklandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok olduGalatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

1088292667-0-160-3072-1888-1920x0-80-0-0-e6ce75fd322f54878d9d139722cda7cd.jpg

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.25 olarak belirlendi.

Yeni sezon öncesi yapılan oranlamada Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali 8.50 olarak değerlendirildi. Trabzonspor'a ise 22.00 oran verildi.

Marco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indiMarco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indi

Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim!

Fenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistikFenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistik

Beşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indiBeşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indi

Son Haberler
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu!
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!