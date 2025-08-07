İddia Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını açıkladı! Son şampiyon ağır favori

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi şampiyonluk oranları belli oldu. Açıklanan oranlara göre son şampiyon Galatasaray, yeni sezona da favori olarak giriyor.

SÜPER LİG'İN FAVORİSİ GALATASARAY

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da zirvenin en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 1.60 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.25 olarak belirlendi.

Yeni sezon öncesi yapılan oranlamada Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali 8.50 olarak değerlendirildi. Trabzonspor'a ise 22.00 oran verildi.

