İddialar gelmeye başladı: Boş kalan Bakanlık koltuğuna Murat Kurum geliyor

Kaynak: Halk TV
İddialar gelmeye başladı: Boş kalan Bakanlık koltuğuna Murat Kurum geliyor

Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden sağlık problemleri nedeniyle ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Gazeteci İsmail Saymaz ise, Özhaseki'nin yerine eski bakanlardan Murat Kurum'un atanacağını öne sürdü.

Kabine değişikliği süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifası ile başladı. Özhaseki, kişisel sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden çekildiğini ifade etti. Bu gelişme, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görevden alınacağı yönündeki beklentilerin ortasında gerçekleşti. Gazeteci İsmail Saymaz ise, Özhaseki'nin yerine eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un atanacağını öne sürdü.

İDDİA: MURAT KURUM KABİNE'YE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, Mehmet Özhaseki'nin sağlık durumunun aslında iyi olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan başarısızlıklar nedeniyle görevden alındığı iddia etti. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, kabinede daha fazla değişiklik olması muhtemelken, Özhaseki'nin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozisyonuna Murat Kurum'un atanacağına dair iddialar öne sürüldü.

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