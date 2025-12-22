Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın günü değiştirilmişti. Düşen izlenme rekorları sonrası Show Tv, fenomen dizi için final kararı aldı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrollünü paylaştığı dizi ilk sezonunda izlenme rekorları kırmıştı. İkinci sezonunda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayan dizi için final geldi çattı. Dizinin final tarihi belli oldu.

FİNAL TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak 63. bölümüyle ekrana gelen dizi 64. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Bahar dizisi 28 Aralık 2025 pazar günü final yapacak.