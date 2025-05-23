İddialı başlamıştı! Bir fenomen dizinin daha fişi çekildi

Kaynak: Birsen Altuntaş
İddialı başlamıştı! Bir fenomen dizinin daha fişi çekildi

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un üstlendiği Bir Gece Masalı dizisi bu hafta izlenme rekorlarının geçmesine rağmen dizinin fişi çekildi.

Her bölümüyle izleyicisini meraklandıran Bir Gece Masalı dizisi izlenme oranlarının artmasına rağmen dizinin fişi çekildi.

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DİZİNİN FİNALİ KESİNLEŞTİ

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, dizinin finali kesinleşti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi 35. bölümde ekran macerasını sonlandıracak.

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BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU:

Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir).

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