İddialı başlamıştı! Dizinin fişi çekildi... Daha 10 bölüm bile olmadı

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
İddialı başlamıştı! Dizinin fişi çekildi... Daha 10 bölüm bile olmadı

ATV ekranlarının yeni ve iddialı yapımı Sustalı Ceylan dizisi için karar verildi.

Deha, İnci Taneleri, Siyah Kalp gibi dizilerin final kararlarının ardından Sustalı Ceylan dizisi için de final kararı alındı. İzlenme rekorlarının altında kalan dizi 10 bölüm olmadan final olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ilk 6 bölümünün çekimleri tamamlanmış, ekip kısa bir ara vermişti. Reytingler beklentiyi karşılamayınca final kararı alındı. Sustalı Ceylan dizisi 6. bölümde ekrana veda edecek.

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10 KİLO VERMİŞTİ

Taş Kağıt Makas dizisinde 'Fecir' karakterine hayat veren Burak Yörük yeni dizisi için 10 kilo vermişti.

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