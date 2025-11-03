İstenilen reyting rakamının altında kalan Aşk ve Gözyaşı için 7. bölümde final kararı alındı. Barış Arduç, ilk 13 bölümün ücretini ise peşin almıştı.

Dizide Barış Arduç’un "Selim" karakterine Hande Erçel’in ise Meyra karakterine hayat verdiği "Aşk ve Gözyaşı" dizisi yayın hayatına büyük bir umutla başlamıştı. Aşk ve Gözyaşı dizisi, 7. bölümüyle izleyicilere veda etme kararı aldı.

BÖLÜM BAŞI MALİYETİ 27 MİLYON LİRAYI AŞMIŞTI!

Yazarımız Müge Dağistanlı'nın haberine göre; En yüksek bütçeli yapımlarından biri olarak gösterilen dizinin bölüm başı maliyeti 27 milyon lirayı aştı. Ünlü oyuncu Barış Arduç dizinin ilk 13 bölümünün ücretini peşin aldı.

Dizinin erken final yapması durumunda bu paranın geri ödenip ödenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan dizinin ekran macerası 7. bölüm ile sonlandırılacak.