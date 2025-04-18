İddialı başlamıştı! Fenomen dizinin de fişi çekildi

Peş peşe dizilerin final haberleri gelirken, Başka Bir Gün dizisi de ekranlara veda edecek. Böylece 'Başka Bir Gün' dizisi de final yapan projeler kervanına katıldı.

EKRAN MACERASINI SONLANDIRACAK

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Başka Bir Gün dizisi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Ay Yapım imzalı dizi bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun katılmıştı.

DİZİNİN KONUSU NEYDİ?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın birlikte kaleme aldığı dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.