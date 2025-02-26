İddialı başlamıştı fenomen dizinin de fişi çekildi! Final kararı masaya yatırıldı

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
İddialı başlamıştı fenomen dizinin de fişi çekildi! Final kararı masaya yatırıldı

Büyük umutlarla başlayan pek çok dizi erken final kararı almak zorunda kaldı. İddialı başlayan seyircilerini ekran başına kilitleyen fenomen dizinin de fişi çekildi. Dizinin final tarihi kesinleşti. İşte haberin tüm detayları…

Bu yıl pek çok proje ekranlara veda etmek zorunda kaldı. Show TV’de sezona iddialı başlayan Siyah Kalp dizisi de bu furyaya katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizi 26. bölümde final yapacak.

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Her hafta perşembe akşamı ekrana gelen izleyicisini senaryosuyla büyüleyen dizi de final kararı aldı.

26. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDECEK

Bir süredir final haberleri gündeme gelen Tims&B imzalı dizisi için karar verildi. Yılbaşı itibariyle Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yönettiği dizinin 26. bölümde final yapacağı ekibe iletildi.

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Yıldız Tunç’un yazdığı Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy'u (Nihayet) buluşturan dizinin bu perşembe 22. bölümü ekrana gelecek.

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