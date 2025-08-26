İddialı dizinin fişi çekildi! Daha 11 bölüm yayına gelmişti

Kaynak: Birsen Altuntaş
İddialı dizinin fişi çekildi! Daha 11 bölüm yayına gelmişti

Burak Aksak ile Selçuk Aydemir'in Sinehane imzalı yazlık dizisi Aile Saadeti’nin fişi çekildi. Fenomen dizi için erken final kararı verildi.

Yayın hayatına iddialı başlayan Aile Saadeti için erken final kararı verildi. Fenomen dizi 13. Bölümde ekranlara veda edecek.

Oyuncu kadrosunda; Burak Dakak, Buse Meral Zerrin Sümer, Fatih Al, Vildan Atasever ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı Atv'nin yazlık dizisi Aile Saadeti için erken final kararı verildi.

uu.jpg

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’de yayınlanan ekranın tek yazlık dizisi “Aile Saadeti”nin fişi çekildi. 13. bölümde izleyicisine veda edecek.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Burak Aksak’ın yazdığı ve proje tasarımını yaptığı, Selçuk Aydemir’in ise yönettiği dizinin pazartesi akşamı 11. bölümü ekrana gelmişti. “Aile Saadeti”nin 13. final bölümü bu hafta çekilecek.

0x0-1750145465375.webp

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.

0x0-aile-saadetinin-tulay-harun-cifti-ve-ailesi-1749800188292.webp

aile-saadeti-poster-copy-2-scaled-e1748355240850.jpg

Son Haberler
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Mauro Icardi Napoli ile anılıyordu! Fabrizio Romano açıkladı: Anlaşma sağlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
Güvenlik şeridinde ihmalkarlık ölümle sonuçlandı
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
İstanbul Valiliği'nden sosyal yardımları hakkında yeni karar
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi