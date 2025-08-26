İddialı dizinin fişi çekildi! Daha 11 bölüm yayına gelmişti

Yayın hayatına iddialı başlayan Aile Saadeti için erken final kararı verildi. Fenomen dizi 13. Bölümde ekranlara veda edecek.

Oyuncu kadrosunda; Burak Dakak, Buse Meral Zerrin Sümer, Fatih Al, Vildan Atasever ve Hakan Yılmaz'ın yer aldığı Atv'nin yazlık dizisi Aile Saadeti için erken final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv’de yayınlanan ekranın tek yazlık dizisi “Aile Saadeti”nin fişi çekildi. 13. bölümde izleyicisine veda edecek.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Burak Aksak’ın yazdığı ve proje tasarımını yaptığı, Selçuk Aydemir’in ise yönettiği dizinin pazartesi akşamı 11. bölümü ekrana gelmişti. “Aile Saadeti”nin 13. final bölümü bu hafta çekilecek.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.