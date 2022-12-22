Korgeneral Vural Avar 'er' olarak defnedildi. İddianamesini FETÖ'cülerin hazırladığı kumpas davasından hapiste ölmüştü

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde 20 Aralık'ta hayatını kaybetti.



Vural Avar'ın cenazesi, bugün Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Oda TV'den Özlem Kalkan'ın haberine göre, cenazeye Avar’ın silah arkadaşları, yakınları ve ailesi olmak üzere Ankara genelinde yoğun katılım oldu.







Cenazeye katılanlar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanları Abidin Ünal, Aydoğan Babaoğlu, emekli orgeneral Hurşit Tolon, Eski TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Emekli Albay Alican Türk gibi silah arkadaşları katıldı.





"BUNU HİÇ HAK ETMEDİ"

Vural Avar'ın yeğeni Işık Aka şunları söyledi:



"Eniştemi kaybettik. O bizim babamızdı. Yıllarca çok önemli hizmetler verdi. Bunu hiç hak etmemişti. Normal bir ölüm olarak kabul etmiyoruz bunu. Üzgünüz"





"ÜNİFORMALI BİR KİŞİ BİLE YOK"

Emekli Koramiral Atilla Kezek şunları söyledi:



"Çok üzgünüz. Göz göre göre ölüme terk edildi komutanımız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Burada hizmet ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden üniformalı bir kişi bile yok."





"DARBE DEĞİL TATBİKAT"

Eski TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan şunları söyledi:



"Bugün Vural Paşamızın cenazesi için bir araya geldik. 28 Şubat süreciyle ilgili tankların yürüdüğü tabur komutanı olarak ifadeler verdim. 28 Şubat'ın bir darbe girişimi değil Akıncı'ya intikal için aylar öncesinden planlanmış bir intikal olduğunu ifade ettim. Komutanlarımıza yapılan insafa sığacak bir şey değil."



Vural Avar'ın cenazesi, "Onlara çektirenlere hakkımız haram olsun" sözleri ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla, alkışlarla uğurlandı.



