IdealMedia Yayıncıların Okuyucu Kitlesinin Etkileşimini Artırmak için Opera ile İş Birliği Yapıyor

Yayıncılar için uluslararası bir hedef kitle geliştirme ağı olan IdealMedia, 25 yılı aşkın bir süredir masaüstü ve mobil platformlar için web tarayıcıları geliştiren ve dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip küresel bir öncü olan Opera ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu anlaşmayla IdealMedia, kendisi ile iş birliği yapan yayıncılara Opera Mini ve Android sistemleri için Opera tarayıcıları içinde yer alan haber akışı üzerinden milyonlarca kişilik bir okuyucu kitlesine ulaşma imkânı ve Polonya, Türkiye ve Ukrayna'da da Opera News uygulamasına erişim sağlayacaktır.

Yayıncılar IdealMedia’nın kitle değişim altyapısı sayesinde sisteme dahil olan diğer yayıncılardan sitelerine gelen trafiği yönetip, optimize edebilmektedir. Opera ile olan bu işbirliği sayesinde yayıncılar, okuyucularına IdealMedia'nın işbirliği yaptığı çok sayıdaki üst düzey yayıncı vasıtası ile kişiselleştirilmiş bir haber deneyimi sunmanın yanı sıra Opera tarayıcılarındaki haber akışında da yer alarak etkileşimlerini arttıracaktır.

IdealMedia CEO'su Serhii Latash, yapılan işbirliği hakkında şu yorumu yaptı:

"Opera, kaliteli içerik ve en iyi tüketici ürünleri sunma konusunda standardı belirliyor. IdealMedia ayrıca yayıncıların okuyucularıyla iletişim hâlinde kalmalarına imkân sağlayarak kaliteli haberciliği destekleme konusunda sürekli olarak kendisini geliştiriyor. Okuyucu kitlesinin büyütülmesi, etkileşimin ve kazançların artırılması için Opera ekibiyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Merkezi Charlotte, Kuzey Karolina'da bulunan IdealMedia, Orta ve Doğu Avrupa'daki varlığını giderek artıran küresel bir hedef kitle değişim ağıdır. İlgili ve güncel haber içeriğini değerlendirmek, seçmek, sınıflandırmak ve etkileşimde bulunan okuyucu kitlesine sunmak için büyük veri analizine dayalı gelişmiş bir yazılım algoritması kullanmaktadır.

Opera Hakkında

Opera, Opera web tarayıcısı ile başlayan ve 25 yılı aşkın bir süredir devam eden bir yenilikçilik anlayışı üzerine kurulmuş bir web yenilikçisidir. Opera, markasını ve bağlı kullanıcı kitlesini daha iyi bir internet deneyimi arayanlar için yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek ve bunları büyütmek için kullanırken Opera'nın PC ve mobil web tarayıcıları, içerik keşif platformu Opera News ve oyun, Web3 ve e-ticaret odaklı uygulamaları hâlihazırda yüz milyonlarca aktif ve etkileşim hâlinde olan kullanıcının güvendiği tercihi konumundadır. Opera'nın merkezi Oslo, Norveç'tedir ve NASDAQ Menkul Kıymetler Borsası'nda OPRA kodu ile işlem görmektedir.

Opera'nın ürün ve hizmetlerini www.opera.com adresinden indirerek onlara erişebilirsiniz.

IdealMedia Hakkında

2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Idealmedia, haber yayıncılarının trafik akışlarını yönetmelerine ve bunlardan para kazanmalarına ve reklamların etkinliğini artırmalarına yarayan küresel bir ayrıcalıklı hedef kitle geliştirme ağıdır.

IdealMedia hakkında daha fazla bilgiyi https://partner.idealmedia.io/ adresinde bulabilirsiniz.