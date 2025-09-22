idenfit, ConectoHub’ı satın alarak performans yönetiminde bütüncül çözümler sunmayı hedefliyor

2024’ten bu yana başarıyla tamamladığı yatırım turlarıyla dikkat çeken bütüncül insan kaynakları (İK) yazılımı idenfit, büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ederken Türkiye’de ve küresel pazarda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. İK alanında uzmanlaşan idenfit, Zorlu Holding’in “Akıllı Hayat 2030” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda uygulamaya geçirdiği, çalışanların fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan ve inovatif kurum kültürünü destekleyen kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir kapsamında Vestel Ventures’tan yatırım alan ve 5 yıl önce Banu Akgül tarafından kurulan performans yönetim platformu ConectoHub’ın tamamını satın aldı.

“Derinlikli bir performans yönetimi deneyimi sunacağız”

İK süreçlerinin dijitalleşmesi ve işgücü dinamiklerinin verimli ve etkin yönetimi için çözümler sunan yeni nesil insan kaynakları teknolojisi idenfit’in CEO’su Nazım Onur Bayındır konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Çalışanlarını merkeze alan ve onları önceliklendiren şirketler için performans sistemlerinin önemi tartışmasızdır. 360 derece değerlendirme, OKR ve proje bazlı hedef ve performans yönetimi gibi farklı yaklaşımların entegrasyonu hem şirket başarısını artırıyor hem de çalışanların bireysel gelişimlerine katkıda bulunuyor. ConectoHub’ın bu alandaki uzmanlığı, idenfit’in vizyonuyla birebir örtüşüyor. Bu gelişmeyle birlikte, müşterilerimize çok daha kapsamlı ve derinlikli bir performans yönetimi deneyimi sunacağız.”

Zorlu Holding’in inovasyon ve girişimcilik vizyonuna dikkat çeken Zorlu Holding Teknoloji ve Dijital İş Geliştirme Grubu Başkanı Burak Aydın, “Zorlu Holding olarak, sorumlu yatırım holdingi anlayışıyla şekillenen Akıllı Hayat 2030 yolculuğumuzda; çevik, dinamik, inovasyon ve teknoloji odaklı çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz. Bu vizyonun merkezine ise yaratıcılığı ve girişimcilik ruhunu destekleyen kurum kültürümüzü konumluyoruz. ConectoHub’ın başarı hikayesi de bunun somut bir örneği. Kurum içi girişimcilik ekosistemimizden doğan ConectoHub gibi girişimlerin iş dünyasına yüksek katma değer sağlaması, girişimcilik kültürümüzün ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu başarı, gelecekte daha fazla girişime yatırım yapma ve yeni fikirleri hayata geçirme konusunda bize ilham ve motivasyon veriyor.

Dijital operasyonlarda köklü bir dönüşüm vadediyor

360 derece değerlendirme, OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar), KPI (Temel Performans Göstergeleri) ve proje takibi gibi farklı performans izleme süreçlerini entegre ederek tek bir çıktı üreten ConectoHub'ın idenfit çatısı altına girmesiyle şirketlerin dijitalleşme yolculukları yepyeni bir ivme kazanıyor. idenfit, hem şirketlerin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran hem de çalışanların bireysel gelişimini destekleyen bu güçlü yazılımı çok yakında kullanıcılarıyla buluşturarak işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine daha entegre ve kapsamlı çözümler sunmanın heyecanını yaşıyor. Bu stratejik adım, şirketlere sadece bir yazılım değil, aynı zamanda dijital operasyonlarında köklü bir dönüşüm vadediyor.

İnsan kaynakları süreçlerini dijitalleştiren ve çalışan deneyimini merkeze alan modüler bir HR teknoloji platformu idenfit, bu satın almayla birlikte şirketlerin dağınık sistemlerden tek bir platforma geçişini hızlandırarak operasyonel verimliliklerini ve rekabetçiliklerini önemli ölçüde artıracak. Yeni nesil, bulut tabanlı insan kaynakları ve işgücü yönetim yazılımı, çalışanları ve operasyonları tek bir platform çatısı altında en verimli şekilde yönetmelerini sağlayacak.