İdlib'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA
İdlib'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İdlib'in kuzeyinde silah deposunda meydana gelen patlamalarda 5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

15 PATLAMA OLDU

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

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Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

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