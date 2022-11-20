20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Çocuklara özel Dünya Kupası düzenlediler

Çocuklara özel Dünya Kupası düzenlediler

Herkesin gözü Katar'daki Dünya Kupası'ndayken Suriye'de çocuklar için önemli bir organizasyona imza atıldı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:17
Takip Et

İdlib'de savaştan zarar gören çocuklar için dev organizasyon

Çocuklara özel Dünya Kupası düzenlediler
+
Aa
-

Savaşın yaralarını sarmak için Suriye'de Dünya Kupası düzenlendi. 

uriye'de 300'den fazla çocuk, organizatörlerin 11 yıllık savaşın hırpaladığı topluluklara umut olması amacıyla dün  kendi Dünya Kupası'nı başlattı.
AFP haber ajansının bildirdiğine göre, İdlib'deki belediye stadyumundaki açılış törenine yüzlerce çocuk katıldı, bazıları bu yılki Dünya Kupası takımlarının formalarını giydi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Yusufeli Barajı'nın açılış tarihi belli oldu! Artık sayılı günler kaldı
﻿Yusufeli Barajı'nın açılış tarihi belli oldu! Artık sayılı günler kaldı
﻿Yusufeli Barajı'nın açılış tarihi belli oldu! Artık sayılı günler kaldı
﻿Faciadan kıl payı kurtuldu! Yüzündeki şaşkınlık kameraya böyle yansıdı
﻿Faciadan kıl payı kurtuldu! Yüzündeki şaşkınlık kameraya böyle yansıdı
﻿Faciadan kıl payı kurtuldu! Yüzündeki şaşkınlık kameraya böyle yansıdı
﻿Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
﻿Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
﻿Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak
﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak
﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.