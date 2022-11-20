Çocuklara özel Dünya Kupası düzenlediler

Savaşın yaralarını sarmak için Suriye'de Dünya Kupası düzenlendi.

uriye'de 300'den fazla çocuk, organizatörlerin 11 yıllık savaşın hırpaladığı topluluklara umut olması amacıyla dün kendi Dünya Kupası'nı başlattı.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, İdlib'deki belediye stadyumundaki açılış törenine yüzlerce çocuk katıldı, bazıları bu yılki Dünya Kupası takımlarının formalarını giydi.