Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) tüm seferleri, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ise bazı seferlerinin yapılamayacağı açıklandı. Peki, İDO seferleri iptal mi edildi? Hangi İDO seferleri iptal?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İDO SEFELERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri İDO’nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. İDO'dan yapılan duyuruya göre:

-08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

-08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

-11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

ŞEHİR HATLARINDA HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda da lodos sebebiyle,

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Üsküdar-Aşiyan

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

BUDO’nun iptal edilen seferleri şöyle:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.