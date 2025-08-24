İdo Tatlıses, annesine yazılan şarkıyı seslendirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, babasının Allah Allah adlı şarkısını yeniden yorumlası beğeni topladı. İbrahim Tatlıses bu şarkıyı, İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna için yazmıştı.

Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, babasının yolundan emin adımlar ile ilerliyor.

İdo Tatlıses, son olarak annesi Derya Tuna'ya babası İbrahim Tatlıses tarafından yazıldığı bilinen "Allah Allah" şarkısını yeniden yorumladı.

1kapak-013.jpg
Derya Tuna ve İdo Tatlıses

İdo Tatlıses'in yeniden yorumladığı eser Spotify müzik yayın platformunda yer alırken büyük beğeni topladı.

İdo'nun seslendirmesini çok sayıda seveni paylaşırken Gülben Ergen, Şafak Sezer gibi ünlü isimler de tebrik ederek şarkıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

1kapak-014.jpg
İbrahim Tatlıses ve İdo Tatlıses

