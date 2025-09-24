İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’den üzen haber: Soğuk algınlığı sandı, gerçek bambaşka çıktı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile 2021’de evlenmişti. Çift, bebek müjdesiyle sevindirmiş, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir 22 Ocak’ta doğmuştu.

NAZAR KORKUSU

Çift, nazar korkusuyla bebeklerini sosyal medyada paylaşmaktan kaçınmıştı. İbrahim Tatlıses’in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, gözlerindeki sorun nedeniyle ameliyat geçirmişti.

Yasemin Şefkatli, Instagram’da sıkça paylaşım yapıyor.

Daha önce ikizlerinin göz operasyonu geçireceğini duyurmuş, İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Mutlu evliliklerini sürdüren çift, sosyal medyada aile fotoğrafları paylaşmayı sürdürüyor.

Şefkatli’nin son paylaştığı kareler, Instagram’da kısa sürede büyük beğeni ve yorum topladı.

DÜN HASTANEYE KALDIRILDI

Aktif şekilde sosyal medya kullanan Yasemin Şefkatli, dün hastaneye kaldırıldı. Soğuk algınlığı şüphesiyle gittiği hastanede göbek fıtığı teşhisi kondu.

“GÖBEK FITIĞI OLDUĞUMU ÖĞRENDİK”

Şefkatli, “Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat” dedi.

“BİR SÜRE KUCAK YOK”

Ardından oğluyla fotoğraf paylaşan Şefkatli, “Bir süre kucak yok. Ağır kaldırmamam gerekiyormuş. Kafana bunu mu taktı diyeceksiniz... Nedense bir tek bunu taktım” diye yazdı.

