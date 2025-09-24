İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’den üzen haber: Soğuk algınlığı sandı, gerçek bambaşka çıktı!

Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’den üzen haber: Soğuk algınlığı sandı, gerçek bambaşka çıktı!

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'ye soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede göbek fıtığı teşhisi kondu. Şefkatli, sosyal medyadan hesabından iyi olduğunu ve haftaya ameliyat olacağını duyurdu.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-10.jpg

Şefkatli, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-3.jpg

İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile 2021’de evlenmişti. Çift, bebek müjdesiyle sevindirmiş, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir 22 Ocak’ta doğmuştu.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-6.jpg

NAZAR KORKUSU

Çift, nazar korkusuyla bebeklerini sosyal medyada paylaşmaktan kaçınmıştı. İbrahim Tatlıses’in torunları İbrahim Ayel ve Sinan Emir, gözlerindeki sorun nedeniyle ameliyat geçirmişti.

Karısı paylaştı ortalık yıkıldı: Tatlıses çifti bir kez daha şaşırttıKarısı paylaştı ortalık yıkıldı: Tatlıses çifti bir kez daha şaşırttı

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-7.jpg

Yasemin Şefkatli, Instagram’da sıkça paylaşım yapıyor.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-8.jpg

Daha önce ikizlerinin göz operasyonu geçireceğini duyurmuş, İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-9.jpg

Mutlu evliliklerini sürdüren çift, sosyal medyada aile fotoğrafları paylaşmayı sürdürüyor.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-11.jpg

Şefkatli’nin son paylaştığı kareler, Instagram’da kısa sürede büyük beğeni ve yorum topladı.

İdo Tatlıses’in babasına hitap şekli olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündüİdo Tatlıses’in babasına hitap şekli olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-12.jpg

DÜN HASTANEYE KALDIRILDI

Aktif şekilde sosyal medya kullanan Yasemin Şefkatli, dün hastaneye kaldırıldı. Soğuk algınlığı şüphesiyle gittiği hastanede göbek fıtığı teşhisi kondu.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-4.jpg

“GÖBEK FITIĞI OLDUĞUMU ÖĞRENDİK”

Şefkatli, “Üşütmüşümdür diye gittiğimiz hastaneden göbek fıtığı olduğumu öğrenerek çıktık. Akşam ameliyata giriyordum neredeyse. Neyse birkaç müdahale ile şu an iyiyim ama haftaya ameliyat” dedi.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-5.jpg

“BİR SÜRE KUCAK YOK”

Ardından oğluyla fotoğraf paylaşan Şefkatli, “Bir süre kucak yok. Ağır kaldırmamam gerekiyormuş. Kafana bunu mu taktı diyeceksiniz... Nedense bir tek bunu taktım” diye yazdı.

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-13.jpg

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-14.jpg

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdiİbrahim Tatlıses’in oğlu İdo çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-15.jpg

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-16.jpg

do-tatlisesin-esi-yasemin-sefkatliden-uzen-haber-soguk-alginligi-sandi-gercek-bambaska-cikti-yenicag-17.jpg

İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladıİdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı

Son Haberler
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında ilk düdük çaldı
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında ilk düdük çaldı
Düğün magandalarına Horosan'da jandarma şoku: 6 kişiye gözaltı!
Düğün magandalarına jandarma şoku!
Selçuk İnan'dan Beşiktaş sözleri: 'Benzer yanlarımız var'
Selçuk İnan'dan Beşiktaş sözleri: 'Benzer yanlarımız var'
13 yıl hapisle aranan uyuşturucu tacirini Kayseri polisi enseledi!
13 yıl hapisle aranan uyuşturucu tacirini polis enseledi!
İmamoğlu, Özgür Çelik'in zaferini sloganla kutladı!
İmamoğlu, Özgür Çelik'in zaferini sloganla kutladı!