İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olan İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, 2021’de evlenmişti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini açıklayan çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.
Bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşayan çifti, aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı.
İkizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adı verilmişti. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
Kalbinde bir rahatsızlıkla dünyaya gelen İbrahim Ayel, doğmasının ardından ameliyata alınmıştı.
12 gün hastanede kalan Ayel, daha sonra anne ve babasına kavuşmuştu.
İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat oldu.
Sabah saatlerinde oğlunun ameliyata alındığını söyleyen Yasemin Şefkatli, "Ayelikomuz operasyonda, dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" diyerek takipçilerinin duasını istedi.
Çiftin sevenleri, ünlü çiftin bebeğinin sağlık durumunu merak ederken; Şefkatli'den beklenen açıklama geldi.
İbrahim Ayel’in ameliyatının başarılı olduğunu açıklayan ve yoğun bakımdan çıktığını belirten Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.