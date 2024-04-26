İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı

İbrahim Ayel’in ameliyatının başarılı olduğunu açıklayan ve yoğun bakımdan çıktığını belirten Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.