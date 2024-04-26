İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı

İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin Ocak ayında dünyaya gelen ikiz biri olan İbrahim Ayel kalp ameliyatına alınmıştı. İkinci defa operasyon geçiren Ayel’in sağlık durumunu annesi açıkladı.
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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 1

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olan İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, 2021’de evlenmişti.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 2

Geçtiğimiz Temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini açıklayan çiftin oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 3

Bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşayan çifti, aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 4

İkizlerden birine İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adı verilmişti. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 5

Kalbinde bir rahatsızlıkla dünyaya gelen İbrahim Ayel, doğmasının ardından ameliyata alınmıştı.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 6

12 gün hastanede kalan Ayel, daha sonra anne ve babasına kavuşmuştu.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 7

İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat oldu.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 8

Sabah saatlerinde oğlunun ameliyata alındığını söyleyen Yasemin Şefkatli, "Ayelikomuz operasyonda, dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" diyerek takipçilerinin duasını istedi.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 9

Çiftin sevenleri, ünlü çiftin bebeğinin sağlık durumunu merak ederken; Şefkatli'den beklenen açıklama geldi.

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İdo ve Yasemin Tatlıses’in oğlu ameliyat oldu. Son durumunu annesi açıkladı 10

İbrahim Ayel’in ameliyatının başarılı olduğunu açıklayan ve yoğun bakımdan çıktığını belirten Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak “Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. Dualarınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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