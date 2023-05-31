İDOB bale sezonunu 'La Bayadere' ile kapattı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bale sezonunu en önemli bale eserlerinden biri olan 'La Bayadère' ile kapattı.

İDOB bale sezonunu 'La Bayadere' ile kapattı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, en büyük bale eserlerinden biri olan La Bayadère balesinin prömiyerini 14 Ocak akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapmıştı. Konusu Hindistan'da geçen La Bayadère sezon boyunca sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. La Bayadère balesi, dün akşam gerçekleşen temsili ile 2022-2023 bale sezonunda son kez sanatseverlerle buluştu. Aşk ve entrika yüklü sihirli atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisi Marius Petipa, müziği ise Ludwig Minkus'a ait. Çağdaş eleştirmenler tarafından en büyük başyapıtlardan biri olarak değerlendirilen 3 perdelik eser izleyenleri sezon boyunca hayran bıraktı.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu balenin dekorlarını Efter Tunç, kostümlerini Gülden Sayıl, ışığını ise Önder Arık hazırladı. Hindistan'ın mistik ve etnik atmosferini derinden hissettiren La Bayadère balesi gelecek sezon da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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ESERİN KONUSU

Yüce Brahman, rahipler ve tapınak dansçıları Hindistan'da Kutsal Ateş Ayini düzenlemektedir. Tapınak dansçılarının en güzeli olan Nikiya, baş tapınak dansçısı olarak onurlandırılmıştır. Yüce Brahman, Nikiya'ya aşkını ilan eder, ancak Nikiya onu reddeder ve gece vakti asil savaşçı Solor ile gizlice buluşur. Birlikte dans ederler ve Kutsal Ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Kıskanç Yüce Brahman durumu anlayınca, Solor'u öldürmeye ant içer.

Rajah, Solor'un cesaretini ödüllendirmek ister ve kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor'un portresini görür görmez ona aşık olur ve tanıştıklarında Solor da onun güzelliğinden oldukça etkilenir. Nikiya'ya sonsuz aşk yemini etmesine rağmen, Rajah'nın isteğine karşı gelemez ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir. Yüce Brahman, Rajah'nın Solor'u ortadan kaldıracağını umarak, ona Nikiya ve Solor'un arasındaki gizli aşktan bahseder. Oysa Rajah, Nikiya'yı öldürmeye karar verir. Bu diyaloğa kulak misafiri olan Gamzatti, Nikiya'yı odasına çağırarak, Solor'dan vazgeçmesi için ona rüşvet vermeyi dener. Gamzatti'yi reddeden Nikiya, çılgına dönerek onu öldürmeye kalkışır. Ardından Nikiya kaçar ve Gamzatti onu yok etmeye yemin eder.

Solor ve Gamzatti'nin nişanında Nikiya'ya dans etmesi emredilir. Gamzatti ona hediye olarak bir sepet çiçek gönderir. Nikiya çiçeklerin Solor'dan geldiğini düşünür. Oysa çiçek sepetinde zehirli bir yılan gizlidir. Yılan, Nikiya'yı sokar ve Solor'un Gamzatti ile birlikte oradan ayrıldığını gören Nikiya, ona sunulan panzehri almak istemez ve ölür.

Solor odasında yapayalnızdır. Nikiya'nın ölümünden duyduğu üzüntüye tamamen teslim olmuştur. Acısını dindirmek için afyon çeker ve gördüğü halüsinasyonlar onu Gölgelerin Krallığı'na sürükler. Burada Nikiya'nın görüntüsü ve aşklarından kalan anılar gözlerinin önünden gitmez. Son bir kez Nikiya'nın görüntüsünü gördükten sonra kendi yaşamına son verir. Böylelikle Nikiya ve Solor sonsuz aşkta birleşirler.

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(Kaynak: DHA)

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