İDO'da gizemli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan İDO iskelesine yanaşan vapurda bir ceset bulundu. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait vapur, iskeleye yanaştı. Vapurdaki yolcuların inmesinin ardından yetkililer tarafından vapurun içinde yapılan son kontroller sırasında tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüldü.

Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan şahsa yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.



Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri vapur içerisinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.