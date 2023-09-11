İdrar tutukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan idrar tutukluğuyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, idrar tutukluğu nedir? İdrar tutukluğu belirtileri nelerdir? İdrar tutukluğu tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
İdrar tutukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan idrar tutukluğuyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan idrar tutukluğuyla ilgili detaylar…

İDRAR TUTUKLUĞU NEDİR?

Üriner sistem hastalıklarından biridir. Mesaneyi tamamen boşaltamama olarak tanımlanır. Akut idrar retansiyonu, hiç idrar yapamama durumudur. Bu tür hastalar acil tıbbi müdahale gerektirir.

Diğer bir hastalık türü olan kronik üriner retansiyonda hasta az miktarda idrar yapar ancak mesaneyi tam olarak boşaltamaz.

Günlük içecekler ve kan süzüldükten sonra bu maddeler insan vücudundaki mesane olan mesanede birikir. Bu torba, kişinin sinir sisteminden beyne, kişinin bir an önce idrarını yapması gerektiğine dair sinyallerle doludur. Bu sistemin işleyişinde en ufak bir sorun kişinin idrarını yapamamasına neden olabilir.

İdrar yolunu tıkayan böbrek taşları veya idrar yolunun konjenital malformasyonları idrar retansiyonunun nedenlerinden bazılarıdır. İdrarın atılma şekli ya böbreklerdeki taşlar tarafından engellenir ya da prostat büyümesi ile ilgili bir problem vardır.

İDRAR TUTUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Alt karın oldukça büyür.

-Dokunulduğunda şiddetli ağrı yaşanır.

-Mesaneyi tamamen boşaltmada zorluk çekilir.

-Zayıf, damlayan veya akan idrar akışı olur.

-Gün içinde çok az idrar gelir, gelse de çıkılamaz.

-Mesanenin dolduğunu ancak boşaltılamayacağını hissetmek.

-Artan karın basıncı

-İdrar yapma dürtüsü kayboluyor.

-Geceleri sık sık idrara çıkma dürtüsü ile uyanma.

İDRAR TUTUKLUĞU TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

İdrar yapamamaktan şikayet ediyorsanız, bir üroloğa görünmelisiniz. Bir idrar testi ve ultrason, doktorunuza idrar retansiyonunu tespit etmek için açıklayıcı bilgiler sağlayacak ve gerekli tedaviye başlayacaktır. Ayrıca günde 10-12 bardak su içmek bu durumun tedavisine yardımcı olabilir.

Bilmeniz gereken bir diğer şey ise; aldığınız bazı ilaçlar sinir sinyallerini bloke ederek idrar retansiyonuna neden olabilir. Antihistaminikler, mide ve kas krampları için ilaçlar, antispazmodikler, antidepresanlar ve inkontinansı tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar da idrar kaçırmaya neden olabilir.

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