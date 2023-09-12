İdrar yaparken neden yanma olur

Editör: Naim Arıoğlu
İdrar yaparken yanma idrar yolu enfeksiyonunun en sık belirtisi. Alt idrar yolu enfeksiyonuna genellikle E.Coli isimli bir bakteri neden oluyor. Peki, ne yapmalı?
İdrar yollarında veya idrar yaparken ağrı ve yanma varsa bu durum çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu rahatsızlık idrar yolundan mesaneye kadar bakterinin yayılması ile ilgili bir durum olabilir. Yani enfeksiyon sadece mesanede görülürse sistit, üst idrar yollarına doğru yayılır ise piyelonefrit adını alır.
İdrar yolu enfeksiyonlarında idrar yaparken yanma şikayetinin yanında hastada sık idrara çıkma isteği, idrarın tam yapılamadığı hissi, karnın alt kısmında ağrı, bulanık ve ağır kokulu idrar gibi şikayetler de görülebilmektedir.
Böbrekte de enfeksiyon oluşmuş ise, ateş, titreme, sırt ya da karın ağrısı ya da kusma yapabilir. Böyle rahatsızlıklar çok ciddidir. Ayrıca yanma hissi 24 saatten fazla sürüyorsa ve hatta, penis ya da vajinada akıntı ile birlikte olan yanma varsa, hemen doktora başvurulmalıdır.
İDRAR YANMALARINDA SIRT AĞRISI NEDEN OLUR?
Bunun nedeni aşağıdakilerin gelişmesi sırasında gerçekleşir. İşte o nedenler:
Mesane taşları
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Vajinit
Üretrit
İdrar yolu enfeksiyonu
Sabun veya parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinde yer alan maddeler,
Sistit
Mesane tahrişine yola açan bazı kanser ilaçları
Genital uçuk ya da iltihaplar
Halk arasında bel soğukluğu olarakta bilinen gonore
Böbrek enfeksiyonları
Böbrek taşları
Prostat iltihabı
Mantar enfeksiyonu
Cinsel yolla bulaşan klamidya