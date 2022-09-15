﻿İdrar yaparken neden yanma olur?

İdrar yaparken yanma idrar yolu enfeksiyonunun en sık belirtisi. Alt idrar yolu enfeksiyonuna genellikle E.Coli isimli bir bakteri neden olur.

Bu rahatsızlık idrar yolundan mesaneye kadar bakterinin yayılması ile ilgili bir durumdur. Enfeksiyon sadece mesanede görülürse sistit, üst idrar yollarına doğru yayılırsa “piyelonefrit” adını alır.

İdrar yolu enfeksiyonlarında idrar yaparken yanma şikayetinin yanında hastada sık idrara çıkma isteği, idrarın tam yapılamadığı hissi, karnın alt kısmında ağrı, bulanık ve ağır kokulu idrar gibi şikayetler de gelişebiliyor. İdrar yollarının dışında böbrekte de enfeksiyon oluşmuşsa, ateş, titre­me, sırt ya da karın ağrısı veya kusma olabilir. Bu durum ciddidir. Yanma 24 saatten uzun sürüyorsa, vajina veya penisten akıntı ile birlikte olan yanma varsa, yanmaya ilave olarak sık idrara çıkma, ateş, titreme veya sırt ağrısı varsa hemen doktora gidilmelidir.

GENİTAL BÖLGELERDEKİ İDRAR SIRASINDAKİ AĞRI NEDENLERİ NELER?

Mesane taşları

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Vajinit

Üretrit

İdrar yolu enfeksiyonu

Mantar enfeksiyonu

Klamidya (Cinsel yolla bulaşır.)

Sistit

Mesane tahrişine yola açan bazı kanser ilaçları

Genital uçuk ya da iltihaplar

Gonore. Halk arasında “bel soğukluğu da” denir.

Sabun veya parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinde yer alan maddeler,

Böbrek enfeksiyonları

Böbrek taşları

Prostatit (prostat iltihabı)