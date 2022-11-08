8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat!

İdrar yaparken yanma idrar yolu enfeksiyonunun en sık belirtisi. Alt idrar yolu enfeksiyonuna genellikle E.Coli isimli bir bakteri neden oluyor. Peki, ne yapmalı?

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 06:17
Takip Et

İdrar yaparken yanma neden olur?

Tuvalet yaparken yanmanız varsa dikkat!
+
Aa
-

İdrar yollarında veya idrar yaparken ağrı ve yanma varsa bu durum çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu rahatsızlık idrar yolundan mesaneye kadar bakterinin yayılması ile ilgili bir durum olabilir. Yani enfeksiyon sadece mesanede görülürse sistit, üst idrar yollarına doğru yayılır ise piyelonefrit adını alır.
İdrar yolu enfeksiyonlarında idrar yaparken yanma şikayetinin yanında hastada sık idrara çıkma isteği, idrarın tam yapılamadığı hissi, karnın alt kısmında ağrı, bulanık ve ağır kokulu idrar gibi şikayetler de görülebilmektedir.

Böbrekte de enfeksiyon oluşmuş ise, ateş, titre­me, sırt ya da karın ağrısı ya da kusma yapabilir. Böyle rahatsızlıklar çok ciddidir. Ayrıca yanma hissi 24 saatten fazla sürüyorsa ve hatta, penis ya da vajinada akıntı ile birlikte olan yanma varsa, hemen doktora başvurulmalıdır.

İDRAR YANMALARINDA SIRT NEDEN AĞRIR?

Bunun nedeni aşağıdakilerin gelişmesi sırasında gerçekleşir. İşte o nedenler:

Mesane taşları
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Vajinit
Üretrit
İdrar yolu enfeksiyonu
Sabun veya parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinde yer alan maddeler,
Böbrek enfeksiyonları
Böbrek taşları
Prostat iltihabı
Mantar enfeksiyonu
Cinsel yolla bulaşan klamidya
Sistit
Mesane tahrişine yola açan bazı kanser ilaçları
Genital uçuk ya da iltihaplar
Halk arasında bel soğukluğu olarakta bilinen gonore

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
1
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İşte AKP'nin asgari ücrete yapacağı zam. Yandaş gazete sızdırdı
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
2
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
3
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Kassandra yeryüzü için alarm zillerinin çaldığını açıkladı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
4
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
5
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
6
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
7
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Otomobil alev alev yandı. İtfaiye alevlere bidonlarla müdahale etti
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 97,54 dolar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.