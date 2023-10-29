İdrar yollarına iyi gelen şifalı bitkiler

İdrar yolları rahatsızlıklarını gidermek ve risklerinden korunmak için nane birebir…



ELMA

İçeriğindeki C vitamini ve pektin oldukça faydalı. Kolesterolü düşürür, sindirim sistemini düzenler ve idrar ve hacet yollarındaki sorunları gideriyor.

NANE

İdrar söktürücü özelliğe sahip. İçerdiği mentol, midenin normal işlevini görmesine neden oluyor. Vücuda giren grip mikrobuna karşı savaştığı gibi, ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltıyor. Sabahları mide bulantısını kesiyor. Nane çayı, baş ağrısı, stres gibi hastalıkların yanı sıra mide yanmasına da bire bir iyi geliyor. Ancak nane çayını aç karnına değil, tok karnına içmek gerekiyor.