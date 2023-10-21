İdrar yolu sorunlarına iyi gelen dikkat çeken ot

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan idrar yolu sorunlarına iyi gelen karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında bakteri (mikrop) yoktur.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, parfüm, çay ve daha birçok alanda kullanılır. Bunların yanında karabaş otu yağı, vücuda dışardan uygulanarak ağrıları azaltmada ve vücudu sakinleştirmede etkili olur. Bu neden karabaş otu yağı aynı zamanda masaj yağı olarak da bilinir.

Kuru ya da taze karabaş otlarının çiçek ve yapraklarından elde edilen karabaş çayı, üzerine kaynatılmış su eklenerek demlenir ve tüketilebilir.

Karabaş otundan reçel de yapılabilmektedir. Çiçek kısmının kaynatılmasıyla elde edilen bu reçelin sağlık açısından faydaları bulunur.