İdrarda Epitel nedir kaç olmalıdır? İdrarda epitel düşüklüğü yüksekliği ne anlama geliyor?

İdrar testlerinin laboratuvarda epitel hücrelerinin görülmüş olduğu anlamına gelen idrarda epitel araştırılıyor. Peki, idrarda epitel nedir kaç olmalıdır? İdrarda epitel düşüklüğü yüksekliği ne anlama geliyor?

EPİTEL NEDİR?

Epitel, dört ana dokudan biridir (Epitel, bağ dokusu, kas, sinir dokusu). Bu doku, hücre içi maddenin yokluğu veya çok az miktarda olması ile karakterize edilir; bu, hücreleri birbirine sıkı sıkıya verir.

Epitel, ilki örtü epitel olmak üzere iki türe ayrılır. Bu, katmanlar halinde düzenlenir ve onu alttaki bağ dokusundan ayıran bir taban zarına dayanır.

İkinci tip glandüler epiteldir.

İki tür örtü epitel vardır.

Birincisinin basit olduğu söyleniyor çünkü güvenli bir şekilde bir arada tutulan tek bir hücre katmanından oluşuyor. Laminat adı verilen ikincisi birkaç katmandan oluşur.

İDRARDA EPİTEL NEDİR?

Tabakalı epitel skuamöz, küboid, silindirik veya geçişli olabilir. Bu dördüncü tip epitel, idrar yolu için önemlidir. Adını silindirik ve skuamöz arasında bir geçişi temsil ettiğine inanılmasına borçludur. Bu isim, bugün kendi içinde bir tip oluşturduğunu bilsek bile korunmaktadır. Derin katmanlar normalde silindiriktir, orta katmanlar ise şekil bakımından değişiklik gösterir.

İdrarda bulunan hücrenin görünümü dokuda görünenden çok farklı olabilir. Kaybolan doku stresi nedeniyle hücre yuvarlaklaşır. Hücre ölmek üzere olduğu için, hücre yaşamını desteklemeyen bir ortam olan idrarın ozmotik etkisine girmesi gerekir.

İDRARDA EPİTEL KAÇ OLMALIDIR?

Çeşitli böbrek hastalıkları, özellikle tubulointerstisyel hastalıklar ve proteinürili glomerüler nefropatiler sırasında idrarda daha fazla sayıda epitel hücresi elimine edilebilir.

Epitel, organizmanın dış yüzeyini, deri ve mukoza zarını veya iç boşlukları örten hücresel dokuya karşılık gelir. Bu, çeşitli şekil ve boyutlardaki epitel hücrelerinden oluşur. Bu nedenle vajinanın iç kısmı da epitel hücrelerinden oluşur.

Çok sayıda epitel hücresi ve bunlara sabitlenmiş mikropların varlığı, bir bakteriyel enfeksiyonun işaretidir. Cinsel yolla bulaşan veya bulaşmayan vajinal enfeksiyonun nedeni farklı bakteriler olabilir. Söz konusu mikroplar uygun besiyerinde kültürden sonra belirlenir.

Laboratuvar size ECBU'nun ilk sonuçlarını birkaç saat içinde verir, ancak filizlerin ekilmesi 48 saat sürebilir. Normalde idrar soluk sarı, kehribar renkli bir sıvıdır, emisyon üzerine berrak, safran kokulu ve hafif asidiktir. İdrar yolu enfeksiyonu durumunda bakteriler bulunur (normalde idrar sterildir). Miktarları mililitre (ml) başına koloni oluşturan birimler (CFU) cinsinden ifade edilir. Mikrop sayısı 1000 CFU/ml'den azsa, önsel idrar yolu enfeksiyonunuz yoktur. Mevcut antibiyotik tedaviniz yoksa bu sonuçlar geçerlidir.

İDRARDA EPİTEL YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Epitel hücreleri, idrarda küçük miktarlarda bulunabilir: bunlar, üriner yüzey epitelinin normal yenilenmesinden (pul pul dökülme) gelir. Bir patolojiyi takiben bu pul pul dökülme vurgulanabilir ve gözlemlenen hücre tipi teoride idrar yolu enfeksiyonunun yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemeyi mümkün kılabilir. Pratikte bu zordur, çünkü idrar yolu boyunca yollarının koşulları ve idrar ortamı hücresel yapıların bakımı için elverişli değildir.

Bu nedenle ilk aşamada bir protein kalıbı oluşturulur, idrarın asitliği ve konsantrasyonu yeterli değerlere ulaştığında proteinler çökelir. Bu da yükselmeye sebep olur.

İDRARDA EPİTEL NEDEN DÜŞER?

İdrar tahlili genellikle bir toplum laboratuarında veya hastanede yapılır. Genellikle özel bir hazırlık gerekli değildir, ancak bazı durumlarda idrar tahlilinden önce izlemeniz için özel talimatlar verilebilir. Bazı ilaçları almayı bırakmanız, birkaç saat önce yememeniz veya içmemeniz (aç kalmadan) veya yiyeceklerden kaçınmanız istenebilir.

İdrarınız temiz bir kapta toplanır. Numune genellikle rastgeledir, yani günün herhangi bir saatinde biraz idrar sağlarsınız. Ancak, sabah uyandığınızda olduğu gibi, günün belirli bir saatinde idrar toplamanız istenebilir.

İdrar tahlili, doktorlara olası sağlık sorunları hakkında ipuçları verebilecek genel bilgiler sağlar. İdrar tahlili sonuçları, doktorların tanı koymak için daha fazla test veya prosedür gerekip gerekmediğine karar vermesine yardımcı olur. Bu bilgiler ayrıca doktorunuzun tedavi planınızı geliştirmesine veya gözden geçirmesine yardımcı olabilir. İdrarda protein varlığı (proteinüri) böbrek problemlerini, böbrek hastalığını, yüksek tansiyonu, idrar yolu iltihabını veya idrar yolu kanserini gösterebilir. Bu da epitel düşüklüğüne sebep olur.