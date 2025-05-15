İDSO’dan 19 Mayıs’a özel müzik şöleni

DenizBank’ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle bir araya gelecek.

Bankanın açıklamasına göre, konser yarın düzenlenecek.

Şef Murat Cem Orhan’ın yönetimindeki “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri”nde solistler flütte Ayben Sever ve Aygül Yeniev, kemanda Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna, piyanoda Efe Şen, fagotta Selin Akin olacak.

Solistler, orkestra ile birlikte, özellikle 19. yüzyıl bestecilerinin farklı türlerdeki eserlerinden oluşan bir seçkiyi müzikseverlere sunacak.