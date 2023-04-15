İETT bu yıl 262 yeni ve modern aracı hizmete alacak

İETT'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 53’ü lastik tekerlekli ulaşım ile gerçekleşiyor. Dünyada birçok metropolde birden fazla şirket bu görevi yürütürken, İstanbul’da İETT 152 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile bu hizmeti tek başına yürütüyor.



Yalnızca otobüs olarak günde 55 bin sefer gerçekleştiren, yılda yaklaşık 1 milyar 250 milyon yolculuk sağlayan İETT, 2023 yılında yatırımlarına hız veriyor. İETT, bu kapsamda, 200 ve 280 yolcu kapasiteli, kapasiteli, yerli üretim, güçlü ve konforlu 92 adet metrobüs aracı, tamamı yerli üretim, tüm teknolojik donanımlara sahip 120 adet solo otobüs ve Adalar'da hizmet verecek, 150 km menzile sahip, yerli üretim, tamamen elektrikli ve çevreci 50 adet 'Adamini' adı verilen araç olmak üzere 262 yeni ve konforlu aracı bu yıl İstanbul’a kazandıracak.



