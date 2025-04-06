İETT otobüsü alev topuna döndü! İstanbul'da hareketli dakikalar: Şoför 10 yolcuyu anında tahliye etti

Ihlamurkuyu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan 522B numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına sıçradı. Şoför Süleyman Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Maddi hasar meydana gelen otobüs çekici yardımıyla kaldırılırken, cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.
Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.