İETT otobüsü alev topuna döndü! İstanbul'da hareketli dakikalar: Şoför 10 yolcuyu anında tahliye etti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Ümraniye'de yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Büyük çapta maddi hasar oluşan otobüs çekiciyle kaldırıldı.

Ihlamurkuyu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan 522B numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmına sıçradı. Şoför Süleyman Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

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Maddi hasar meydana gelen otobüs çekici yardımıyla kaldırılırken, cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.

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Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alev alev yandı: Şoför 10 yolcuyu tahliye etti

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