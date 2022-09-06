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İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı

İstanbul Fatih'te 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İlk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı aktarılırken yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:21
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 13:39
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İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı

İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
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İstanbul Fatih'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

AA-DHA

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