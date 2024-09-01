İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı

İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı
Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul Avcılar'da, yolcu taşımayan bir İETT otobüsü kaza yaptı. Kazanın ardından D-100 kara yolunun Edirne yönü trafiğe kapatıldı.

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İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı 1

İstanbul Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı İETT otobüsü, yağışlı hava koşulları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir aydınlatma direğine çarptı.

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İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı 2

OTOBÜS YOLUN ORTASINDA YAN YATTI

Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, otobüs de yolun ortasında yan yatarak trafiğin kapanmasına neden oldu.

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İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı 3

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, alternatif güzergahlara yönlendirilirken, otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı 4
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İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı 5
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