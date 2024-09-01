İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı

İstanbul Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı İETT otobüsü, yağışlı hava koşulları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir aydınlatma direğine çarptı.
OTOBÜS YOLUN ORTASINDA YAN YATTI
Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, otobüs de yolun ortasında yan yatarak trafiğin kapanmasına neden oldu.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik, alternatif güzergahlara yönlendirilirken, otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.