İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir’de İETT otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafriyat yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs sürücüsü sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi, Melikgazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Uçar'ın kullandığı 34 HO 2325 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada otobüs şoförü Ercan Uçar, sıkışarak yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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