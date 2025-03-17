İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Kaynak: DHA
İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

İstanbul'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Beyoğlu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 1 yolcu yaralanırken kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti.

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Yol kenarındaki bariyerlere vurarak duran İETT otobüsündeki 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Kazanın ardından olay yerinden görüntü alan basın mensuplarına engel olan İETT görevlisi polis tarafından uzaklaştırılırken otobüsün kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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