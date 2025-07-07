İETT otobüsü seyir halindeyken yandı! Can havliyle kaçtılar...

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Çevrede gören bazı vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederken kimileri de can havliyle kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Sancaktepe İnönü mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TP 8567 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünden saat 10:20 sıralarında duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı durdurup etraftakilerden yardım istedi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangından dolayı caddeyi trafiğe kapattı.

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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüs şoförüne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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"BİZDE CAN HAVLİYLE KÖŞEYE GEÇTİK"

Yangını gören Furkan Şahin, "Biz oturuyorduk, otobüs seyir halindeydi birden durdu. Sonra duman çıkmaya başladı. "Bizde can havliyle köşeye geçtik" dedi.

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Yangını gören Umut Arslan ise, "insanlar yangın tüpleriyle yardım etmeye çalıştılar. Sonra itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otobüste yolcu yoktu, boş seferdeydi. Ekiplerin çalışması devam ediyor" şeklinde konuştu.

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