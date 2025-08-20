İETT Otobüsünde kavga! Biber Gazı ve panik: Görüntüler şok etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Fatih’te İETT otobüsünde yaşanan bir olay korku dolu anlara sahne oldu. Bebek arabası ve akülü tekerlekli sandalye ile binmek isteyen bir yolcunun arka kapıdaki rampayı kendi açmak isteyince olan oldu. Biber gazı sıkıldı. Gazdan etkilenen yolcular panik yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabası ve akülü tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen bir yolcu, arka kapıdaki rampayı kendi açmak isteyince şoförle arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan yolcunun yakını çantasından çıkardığı biber gazını şoföre sıktı.

Çocuk ve yaşlılarında aralarında bulunduğu yolcular, gazdan etkilenerek otobüsten hızla indi. Taraflar arasındaki tartışma, sokakta da devam ederken biber gazından etkilenen yolculara su ile müdahale edildi. Otobüs içerisindeki gazın etkisi geçince şoför seferine devam ederken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

