İETT otobüsünde kavga çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İETT otobüsünde kavga çıktı

Küçükçekmece'de İETT otobüsünde yolculuk yapan kişiler arasında kavga çıktı.

Küçükçekmece'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kişi arasında kavga çıktı.

Birbirlerine yumruklarla saldıran 2 kişi, şoförün otobüsü durdurmasıyla birlikte araçtan inerek kavga etmeye devam etti.

Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. Bir İETT otobüsü içerisindeki 2 yolcu arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Şoförün aracı durdurması üzerine sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerinin kıyafetlerini yırttı. Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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