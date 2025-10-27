Olay İstanbul'da yaşandı. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi tepki çekti.
"622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
SERTİFİKASI İPTAL EDİLDİ
İETT'den konuyla ilgili gelen açıklamada "özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir." denildi.