Sinir krizi geçirdi. Şoföre saldırdı

Bahçelirevler Yenibosna’da İETT otobüsünde iddiaya göre, sinir krizi geçiren Enes isimli bir yolcu otobüs şoförüne saldırdı.

Şoföre küfürler eden adamı annesi, yakınları ve yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren adam otobüsün içinde üzerini çıkarmaya başladı.

"OĞLUM YAPMA KALBİM VAR"

Anne en son oğlunun önüne oturup şoförün yanına gitmemesi için tutmaya çalıştı. Kadın bir süre sonra fenalaştı. Otobüste bulunan bir kadın yolcu da “Oğlum yapma benim kalbim var diye bağırdı.” Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasın yansıdı. (İHA)