İETT otobüsüne çarptı paramparça oldu

Kaynak: İHA
Ümraniye'de otomobilin İETT otobüsüne çarpıp devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam vakitlerinde Küçüksu Caddesi'nde gerçekleşti. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü M.G., direksiyon kontrolünü kaybederek İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otobüs şoförünün de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

aw535604-04.jpg

